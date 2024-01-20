Setelah 8 Tahun, Timnas Indonesia Akhirnya Kalahkan Vietnam!

Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 (Foto: Reutes)

TIMNAS Indonesia mengalahkan Vietnam di ajang Piala Asia 2023, Jumat (19/1/2024). Pasukan Shin Tae-yong menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam dari titik putih.

Ini sekaligus menjadi kemenangan pertama Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- atas Vietnam setelah delapan tahun terakhir. Ya, Timnas Indonesia terakhir kali menang atas The Golden Star pada 2016 lalu.

Momen itu terjadi di leg pertama semifinal Piala AFF 2016. Timnas Indonesia yang kala itu ditangani Alfred Riedl menang dengan skor akhir 2-1.

Hansamu Yama dan Boas Solossa masing-masing menyumbangkan satu gol untuk kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam pada pertemuan tersebut.

Kali ini, momen manit itu kembali terulang di ajang Piala Asia 2023. Setelah sekian lama, Timnas Indonesia akhirnya kembali meraih kemenangan atas Vietnam.

Istimewanya lagi, kemenangan atas Vietnam kali ini membuat langkah Timnas Indonesia kian dekat untuk lolos ke babak 16 besar. Skuad Garuda bisa lolos dari fase grup via peringkat tiga terbaik.