Kompetisi Usia Muda Bergengsi Siap Bergulir Pekan Ini

JAKARTA - Kompetisi jadi cara ampuh untuk menciptakan pesepak bola muda berkualitas dan berkarakter. Dengan berkompetisi, para pemain bisa meningkatkan pengalaman dan jam bertanding sekaligus mengasah mental mereka setiap pekannya.

Salah satunya kompetisi usia muda yang cukup konsisten yakni Liga TopSkor. Liga TopSkor terus melanjutkan pembinaan berkelanjutan untuk para pemain di level akar rumput.

Bermitra dengan Garnier Men, Liga TopSkor U-17 Jakarta akan dimulai pada pekan ini Sabtu dan Minggu, 21 Januari 2024 di ASIOP Training Ground, Sentul, Bogor.

Baca Juga:

Sebanyak 28 tim dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Sukabumi, Cirebon, Subang, hingga Cimahi, akan bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam turnamen yang digelar hingga 2 Juni 2024 tersebut.

"Kami sangat senang dengan kolaborasi ini dan tentu kami berharap agar sepakbola akar rumput di Indonesia terus terjaga pembinaannya yang ujungnya untuk menghasilkan pemain-pemain yang kelak dapat membela Timnas Indonesia," kata Direktur Liga TopSkor Yusuf Kurniawan dalam keterangannya, Kamis (18/1/2024).

Sudah digelar selama 13 tahun, ada sejumlah alumni Liga TopSkor yang akhirnya masuk ke dalam Timnas Indonesia mulai dari level U-16, U-17, U-20, U-23, hingga senior. Sebut saja Dony Tri Pamungkas, Bagas Kaffa, Bagus Kahfi, Ronaldo Kwateh, Beckham Putra Nugraha, Gian Zola, Arkhan Kaka, Nabil Asyura, Muhammad Ferarri, hingga Ji Da Bin.

Para alumni Liga TopSkor juga masuk ke Tim Nasional U-17 Indonesia yang tampil di Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia lalu. Mereka yang masuk skuad Bima Sakti tersebut antara lain Andrika Fathir Rachman, Ikram Algiffari, Rifky Tofani, Iqbal Gwijangge, Rizdjar Nurviat Subagja, Tonci Shouter Israel Ramandei, Kafiatur Rizky, Jehan Pahlevi, Ji Da Bin, Arkhan Kaka Putra Purwanto, dan Nabil Asyura.