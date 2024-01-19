Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Vietnam-nya Philippe Troussier Jelek di SEA Games, Indra Sjafri Harap Timnas Indonesia Menang!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |19:02 WIB
Vietnam-nya Philippe Troussier Jelek di SEA Games, Indra Sjafri Harap Timnas Indonesia Menang!
Indra Sjafri duduk di samping Philippe Troussier pada konferensi pers di SEA Games 2023 (Foto: Dok. MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indra Sjafri memiliki kenangan manis dengan mengalahkan Timnas Vietnam di bawah kepemimpinan Philippe Troussier. Direktur Teknik PSSI itu berharap kemenangan tersebut bisa menular ke Timnas Indonesia yang akan bertanding malam nanti.

Ya, Indra memiliki kenangan manis saat menghadapi Troussier. Di mana, ia berhasil membawa Timnas Indonesia menang dramatis 3-2 atas Vietnam di babak semifinal SEA Games 2023 Kamboja.

Philippe Troussier melatih Timnas Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

Baca Juga:
baca_juga

Pelatih asal Sumatra Barat itu berharap Timnas Indonesia bisa mengalahkan The Golden Star Warriors pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2024. Skuad Garuda akan melawan pasukan Troussier di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (19/1/2024) jam 21.30 WIB.

“Kenangan saya, saya menang dari dia (Troussier) dan saya berharap nanti malam kita bisa mengalahkan Vietnam,” kata Indra kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (19/1/2024).

Lebih lanjut, Indra menilai Troussier yang sekarang pastinya telah berkembang bersama Vietnam. Namun, eks pelatih Bali United itu sangat yakin Timnas Indonesia bisa meraih tiga poin malam ini.

“Tidak mungkin lah seorang pelatih waktu saat SEA Games dia lebih jelek, kemudian sekarang lebih baik kan tidak mungkin,” ungkap Indra.

Halaman:
1 2
      
