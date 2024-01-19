Jangan Ketinggalan! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 Malam Ini

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 malam ini. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Duhail, Qatar itu, akan digelar pada Jumat (19/1/2024) pukul 21.30 WIB, live di RCTI!

Laga nanti malam diprediksi berjalan ketat dan sengit. Sebab, kedua tim sama-sama memburu kemenangan demi membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

(Kiper Timnas Vietnam, Filip Nguyen)

Kiper Timnas Vietnam yang baru saja menjalani proses naturalisasi, Filip Nguyen, melempar pujian kepada Timnas Indonenesia. Ia akan menganggap Timnas Indonesia layaknya Jepang, tim yang mengalahkan Vietnam 4-2 di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, Minggu 14 Januari 2024 malam WIB.

“Itu adalah pertandingan internasional pertama saya (melawan Jepang). Tim kami memainkan permainan yang sangat bagus dan kami mengejutkan semua orang," kata Filip Nguyen mengutip dari laman resmi AFC, Jumat (19/1/2024).

“Babak pertama, kami mempunyai beberapa peluang, namun pada akhirnya kami kalah. Saya sangat bangga dengan tim kami karena kami menunjukkan bahwa kami bisa melawan tim terbaik di Asia," lanjut kiper berdarah Republik Ceko ini.

“Kami akan menghormati Indonesia seolah-olah mereka memiliki kualitas yang sama dengan Jepang. Kami mengincar tiga poin karena ingin melaju ke babak berikutnya," ujar Filip Nguyen.