HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bocoran Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 Terungkap: Shin Tae-yong Bikin Kejutan, Egy Starter!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |18:25 WIB
Bocoran Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 Terungkap: Shin Tae-yong Bikin Kejutan, Egy Starter!
Egy Maulana Vikri disebut jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

BOCORAN daftar susunan pemain Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 dikeluarkan Ronny Pangemanan. Bung Ropan –sapaan akrab Ronny Pangemanan– di channel YouTube-nya mengungkap formasi yang diturunkan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia bersua Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat (19/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Bung Ropan mengatakan, Shin Tae-yong tetap mengandalkan formasi 3-4-3. Hanya saja, ada perubahan komposisi pemain.

Elkan Baggott

Baca Juga:
baca_juga

(Elkan Baggott disebut Bung Ropan tak menjadi starter di laga malam ini. (Foto: REUTERS)

“Barusan saya mendapat info, daftar line up atau susunan starting XI Timnas Indonesia. Pelatih kepala Shin Tae-yong mengubah formasi ketimbang saat kita kalah 1-3 dari Irak. Egy Maulana Vikri akan bermain sebagai starter,” kata Bung Ropan, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Jumat (19/1/2024).

Dalam penuturan Bung Ropan, Justin Hubner akan beroperasi sebagai bek, mendampingi trio Sandy Walsh dan Jordi Amat. Rizky Ridho dan Elkan Baggott yang sebelumnya bermain melawan Irak bakal dicadangkan karena ditengarai tak dalam kondisi bugar.

“STY tetap memainkan formasi 3-4-3. Rizky Ridho dan Elkan Baggott tidak bermain, mungkin dalam kondisi tidak bugar. Sandy Walsh, Jordi Amat dan Justin Hubner akan bermain sebagai pemain belakang,” lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini.

Bagaimana untuk pengisi lini tengah? Asnawi Mangkualam akan bertugas sebagai wing back kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya.

Halaman:
1 2
      
