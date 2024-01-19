Link Live Streaming Piala Asia 2023 Timnas Indonesia vs Vietnam Malam Ini, Klik di Sini!

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam pada matchday dua Grup D Piala Asia 2023 (Foto: VFF)

LINK live streaming Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam malam ini, bisa klik di sini: www.visionplus.id. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung Jumat (19/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Duel penuh gengsi antara Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Selain gengsi yang dipertaruhkan, ada pula kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Baik Indonesia mau pun Vietnam sama-sama menelan kekalahan di matchday pertama. Skuad Garuda disikat Timnas Irak 1-3, sementara The Golden Stars dipaksa Timnas Jepang bertekuk lutut 2-4.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah menegaskan akan bermain menyerang demi raihan tiga poin. Pria asal Korea Selatan itu yakin betul anak asuhnya akan mengikuti pola yang sudah dirancang.

"Saya punya gaya bermain sendiri. Gaya bermain itu saya coba sampaikan kepada para pemain," kata Shin dalam konferensi pers sebelum laga, dikutip pada Jumat (19/1/2024).

"Para pemain akan mengikuti taktik saya. Itu dengan gaya bermain menyerang," tegas pria berusia 53 tahun itu.