Media Inggris Jagokan Vietnam Menang 2-1 atas Timnas Indonesia Gara-Gara Philippe Troussier!

Faktor Philippe Troussier bikin media Inggris yakin Timnas Vietnam menang 2-1 atas Timnas Indonesia (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

MEDIA Inggris, Sportsmole, memprediksi Timnas Vietnam menang 2-1 atas Timnas Indonesia pada matchday dua Piala Asia 2023. Hal itu tidak terlepas dari segudang pengalaman yang dimiliki pelatih Philippe Troussier.

Duel penuh gengsi antara Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (19/1/2024 pukul 21.30 WIB). Selain gengsi yang dipertaruhkan, ada pula kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Timnas Irak, sedangkan Vietnam 2-4 dari Timnas Jepang di matchday satu. Namun begitu, Sportsmole menyampaikan The Golden Stars lebih siap ketimbang Skuad Garuda. Apalagi mereka mampu mengejutkan dengan menjebol gawang Samurai Biru sebanyak dua kali.

Selain itu, Vietnam dilatih oleh sosok Troussier yang memiliki jam terbang tinggi. Untuk diketahui, pelatih berpaspor Prancis itu pernah menukangi Timnas Qatar, Jepang, Burkina Faso, Afrika Selatan, sampai tim kasta pertama Prancis, Olympique Marseille.

“Kami prediksi Vietnam 2-1 Indonesia. Kedua sisi ini relatif seimbang dalam hal kualitas, namun pengalaman turnamen besar Troussier bisa memberi Vietnam sedikit keunggulan dalam pertandingan ini,” tulis Sportsmole dalam artikelnya, Jumat (19/1/2024).