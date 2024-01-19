Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Pamer Jelang Duel Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Saat Menang di Semifinal SEA Games 2023, Itu Aset Terbaik Kami!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |05:57 WIB
Shin Tae-yong Pamer Jelang Duel Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Saat Menang di Semifinal SEA Games 2023, Itu Aset Terbaik Kami!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pamer jelang duel Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023. Dia menegaskan bahwa kala Timnas Indonesia U-22 mengalahkan Vietnam di semifinal SEA Games 2023, skuad Garuda diperkuat oleh para pemain yang menjadi aset terbaik tim.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia menjadi tim termuda pada Piala Asia 2023. Dalam tim itu pun dihuni beberapa nama yang sempat membawa Timnas Indonesia U-22 taklukkan Vietnam dengan skor 3-2 dalam semifinal SEA Games 2023.

Timnas Indonesia

Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia saat ini di Piala Asia 2023 pun dihuni pemain muda potensial, tanpa terkecuali yang sempat membela Timnas Indonesia U-22. Jadi, dia nilai komposisi tim yang ada saat ini saling melengkapi pemain senior dan muda.

"Pemain-pemain yang kemarin mengalahkan Vietnam (U-22) merupakan aset terbaik kami. Mereka pemain bagus," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip Jumat (19/1/2024).

Halaman:
1 2
      
