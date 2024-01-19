Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bakal Tinggalkan Kompetisi Eropa, Kylian Mbappe Bakal Susul Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |02:03 WIB
Bakal Tinggalkan Kompetisi Eropa, Kylian Mbappe Bakal Susul Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi?
Pemain PSG, Kylian Mbappe. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS – Bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe membahas pergeseran kiblat sepakbola yang mulai tak lagi berpusat di Eropa. Pernyataan Mbappe itu seakan membuat banyak pihak menilai pemain berpaspor Prancis tersebut tertarik mengikuti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang telah meninggalkan Eropa.

Lantas, apakah Mbappe akan mengikuti jejak Ronaldo ke Arab Saudi? Atau justru ke Amerka Serikat untuk menyusul mantan rekannya, Messi ke Liga Amerika Serikat (MLS)?

Sebagai informasi, Kylian Mbappe akan kehabisan kontrak di PSG pada akhir musim 2023-2024. Namun begitu, pemain berusia 25 tahun itu belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontraknya, atau berencana gabung klub lain.

Real Madrid disebut paling dekat untuk merekrut mantan bomber AS Monaco itu. Akan tetapi, Los Blancos -julukan Real Madrid- juga dikabarkan sudah lelah untuk mengejar tanda tangan Mbappe.

Kylian Mbappe

Baru-baru ini, Mbappe membuat sebuah pernyataan yang membuka kemungkinan bermain di luar Eropa. Pemain kelahiran Paris, Prancis itu dengan santai tidak keberatan jika mendapatkan kesempatan meninggalkan Benua Biru.

“Banyak pemain hebat yang telah meninggalkan jejaknya dalam sejarah sepak bola telah meninggalkan Eropa musim panas ini dan kita memasuki era baru sepakbola,” kata Mbappe dilansir dari Goal Internasional, Jumat (19/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/11/1638539/dewa-united-tantang-shan-united-fc-di-afc-challenge-league-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-zfk.jpg
Dewa United Tantang Shan United FC di AFC Challenge League, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/ac_milan_vs_napoli_berakhir_2_1_untuk_kemenangan.jpg
AC Milan Dapat Kabar Buruk jelang Menjamu AS Roma di Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement