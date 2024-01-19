Bakal Tinggalkan Kompetisi Eropa, Kylian Mbappe Bakal Susul Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi?

PARIS – Bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe membahas pergeseran kiblat sepakbola yang mulai tak lagi berpusat di Eropa. Pernyataan Mbappe itu seakan membuat banyak pihak menilai pemain berpaspor Prancis tersebut tertarik mengikuti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang telah meninggalkan Eropa.

Lantas, apakah Mbappe akan mengikuti jejak Ronaldo ke Arab Saudi? Atau justru ke Amerka Serikat untuk menyusul mantan rekannya, Messi ke Liga Amerika Serikat (MLS)?

Sebagai informasi, Kylian Mbappe akan kehabisan kontrak di PSG pada akhir musim 2023-2024. Namun begitu, pemain berusia 25 tahun itu belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontraknya, atau berencana gabung klub lain.

Real Madrid disebut paling dekat untuk merekrut mantan bomber AS Monaco itu. Akan tetapi, Los Blancos -julukan Real Madrid- juga dikabarkan sudah lelah untuk mengejar tanda tangan Mbappe.

Baru-baru ini, Mbappe membuat sebuah pernyataan yang membuka kemungkinan bermain di luar Eropa. Pemain kelahiran Paris, Prancis itu dengan santai tidak keberatan jika mendapatkan kesempatan meninggalkan Benua Biru.

“Banyak pemain hebat yang telah meninggalkan jejaknya dalam sejarah sepak bola telah meninggalkan Eropa musim panas ini dan kita memasuki era baru sepakbola,” kata Mbappe dilansir dari Goal Internasional, Jumat (19/1/2024).