HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Terus Berbenah Jelang Lanjutan Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |19:42 WIB
Persija Jakarta Terus Berbenah Jelang Lanjutan Liga 1 2023-2024
Persija Jakarta bertekad lebih baik di lanjutan Liga 1 2023-2024 (Foto: Persija Jakarta)
DEPOK - Persija Jakarta terus berbenah diri dengan memaksimalkan jeda Liga 1 2023-2024. Hal itu agar saat kompetisi bergulir kembali mereka akan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Skuad Macan Kemayoran saat ini masih kesulitan menembus papan atas Liga 1. Oleh dikarenakan, Persija saat ini bercokol di posisi kesembilan dengan 32 angka.

Skuad Persija Jakarta berfoto bersama (Foto: Instagram/@persija)

Pelatih Fisik Persija Jakarta Paul Keenan menjelaskan timnya saat ini sudah bervariasi dalam pola latihan. Hal itu agar persiapan tim akan makin matang dan siap mengarungi kerasnya kompetisi kasta teratas di tanah air.

“Awalnya pemain akan mendapat latihan aerobik saja. Setelah itu sedikit demi sedikit mereka akan mendapat variasi latihan yang makin beragam,” ujar Keenan dilansir dari laman Persija, Jumat (19/1/2024).

Sementara itu, Bek Ilham Rio Fahmi mengatakan mulai hari ketiga, atau Kamis 18 Januari 2024, latihan sudah mulai menggunakan bola. Tentunya hal itu menandakan pola latihan makin intens dan cukup dinikmati.

