Thomas Doll Siap Hukum Pemain Persija Jakarta yang Gagal Tes Daya Tahan Jelang Latihan Perdana

PELATIH Persija Jakarta, Thomas Doll, ultimatum para pemainnya jelang latihan perdana. Dia memastikan takkan segan memberi hukuman kepada pemain Persija yang gagal dalam tes daya tahan.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan memulai latihan perdananya pada Selasa 16 Januari 2024. Saat ini, para pemain sudah ada yang pulang berlibur dan kembali ke Jakarta setelah masa jeda Liga 1 2023-2024.

Thomas Doll yang saat ini masih liburan di kampung halamannya, dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada Minggu (14/1/2024). Mantan pelatih Borussia Dortmund ini sudah tidak sabar menempa Andritany Ardhiyasa cs pada sesi latihan perdana Persija di tahun ini.

“Saya sangat menikmati liburan kali ini. Setelah sekian lama akhirnya saya bisa bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman saya lagi,” ujar Thomas Doll, dilansir dari situs resmi Persija, Minggu (14/1/2024).

“Saya akan terbang pada hari Minggu dan tiba di Jakarta hari Senin. Selasa latihan perdana tahun ini dilakukan sore hari,” sambungnya.