HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Vietnam, Jordi Amat: Kami Akan Nikmati Pertandingan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |17:08 WIB
Timnas Indonesia vs Vietnam, Jordi Amat: Kami Akan Nikmati Pertandingan
Jordi Amat pastikan Timnas Indonesia tampil maksimal hadapi Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Jordi Amat memastikan Timnas Indonesia akan bermain maksimal saat melawan Vietnam jika ingin meraih kemenangan. Pertemuan kedua tim dalam laga kedua fase Grup D Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat (19/1/2024).

Di sisi lain, pemain Johor Darul Takzim itu juga mengimbau kepada rekan-rekannya untuk menikmati pertandingan. Jordi Amat pun paham betul saat ini punya rivalitas yang membuat laga atmosfer laga akan makin panas.

 

"Pertandingan berat bagi indonesia. Kami tahu kedua tim ingin menang," kata Jordi Amat dalam konferensi pers, Kamis (18/1/2024).

Pemain Johor Darul Takzim itu mengatakan timnya harus bermain apik dalam 90 menit permainan dan tidak boleh hilang fokus. Hal itu agar Timnas Indonesia dapat meraih tiga poin perdana dalam Piala Asia 2023.

"Kami butuh kinerja bagus apa yang bisa diberikan," katanya.

Jordi Amat mengatakan timnya akan berusaha menjalankan instruksi pelatih dengan baik dalam laga itu. Hal tersebut agar Timnas Indonesia bisa menikmati permainan untuk menghadapi Vietnam.

Halaman:
1 2
      
