HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jordi Amat Kencing Darah di Laga Timnas Indonesia vs Irak, Begini Kondisinya Sekarang

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |09:00 WIB
Jordi Amat Kencing Darah di Laga Timnas Indonesia vs Irak, Begini Kondisinya Sekarang
Jordi Amat kencing darah di laga Timnas Indonesia vs Irak. (Foto: REUTERS)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Jordi Amat, sempat kencing darah saat membela timnya kontra Irak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Kencing darah itu terjadi setelah Jordi Amat berbenturan dengan kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, di pengujung babak pertama.

Jordi Amat datang ke Piala Asia 2023 tidak dalam kondisi yang bugar 100 persen. Bek 31 tahun itu datang ke Qatar dengan cedera bahu yang dibawanya selama memperkuat Johor Darul Takzim.

Jordi Amat sempat kencing darah di laga Timnas Indonesia vs Irak

(Jordi Amat sempat kencing darah di laga Timnas Indonesia vs Irak. (Foto: REUTERS)

Jika ingin pulih total, Jordi Amat harus menjalani operasi bahu. Namun, butuh waktu yang panjang untuk pulih jika menjalani operasi, yakni selama enam bulan.

Dengan absen yang begitu lama, Jordi Amat bakal absen membela Timnas Indonesia di ajang-ajang besar seperti Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, mantan bek Swansea City ini memilih hanya melakukan terapi di Spanyol akhir tahun lalu.

Efek tak dalam kondisi 100 persen, performa Jordi Amat tidak optimal. Di awal-awal laga melawan Irak, Jordi Amat melakukan dua blunder.

Pertama, bola yang berada di kakinya berhasil direbut pemain Irak. Beruntung, Elkan Baggott secara tepat menekel bola yang dikuasai penyerang Irak, Mohanad Ali, di kotak penalti Timnas Indonesia.

