Gara-Gara 2 Petugas VAR asal Thailand yang Rugikan Timnas Indonesia, Thailand Satu-satunya Negara ASEAN yang Menang di Piala Asia 2023

GARA-GARA 2 petugas Video Assistant Referee (VAR) asal Thailand yang merugikan Timnas Indonesia, Timnas Thailand menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara (ASEAN) yang menang di matchday pertama Piala Asia 2023.

Sekadar diketahui, empat negara ASEAN ambil bagian di Piala Asia 2023. Mereka ialah Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

(Timnas Thailand menang 2-0 atas Kirgistan di Piala Asia 2023)

Tiga negara ASEAN yang tampil lebih dulu kompak mengalami kekalahan. Vietnam dihajar Jepang 2-4, Timnas Indonesia dipermalukan Irak 1-3 dan Malaysia dihancurkan Yordania 0-4.

Tercatat hanya Thailand yang memenangkan pertandingan. Suphanat Muenta dan kawan-kawan menang 2-0 atas Kirgistan di matchday pertama Grup F Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Selasa, 16 Januari 2024 malam WIB.

Alhasil, Thailand menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang menang di matchday pertama Piala Asia 2023. Namun, jika ditarik ke belakang, Thailand juga berandil atas kegagalan Timnas Indonesia menang di matchday pertama Piala Asia 2023.

Benar, Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak. Namun, skuad asuhan Shin Tae-yong sejatinya memiliki peluang menang atau setidaknya hasil imbang saat bersua Irak.