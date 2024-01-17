3 Negara yang Tampil Memalukan di Matchday Pertama Piala Asia 2023, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia!

Berikut 3 negara yang tampil memalukan di matchday pertama Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 3 negara yang tampil memalukan di matchday pertama Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Matchday pertama fase grup Piala Asia 2023 rampung digelar pada Rabu (17/1/2024) dini hari WIB.

Laga pamungkas yang digelar dini hari tadi mempertemukan Arab Saudi dengan Oman. Hasilnya, Arab Saudi asuhan Roberto Mancini menang dengan skor 2-1.

Dari 12 pertandingan yang tersaji di matchday pertama, ada sejumlah skor besar yang tercipta. Tim-tim ini harus rela merasakan kekalahan pahit dengan skor yang supertelak. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 3 negara yang tampil memalukan di matchday pertama Piala Asia 2023:

3. Lebanon





Digadang-gadang sanggup menyaingi Qatar, Lebanon justru menjadi bulan-bulanan tuan rumah. Sejatinya Lebanon sempat menyulitkan Qatar, yang mana hingga menit 44 skor masih sama kuat 0-0.

Baru di menit 45, Qatar membuka keunggulan lewat Akram Afif! Sejak saat itu, kepercayaan diri para pemain Qatar meningkat hingga mencetak dua gol tambahan lewat Almoez Ali (56’) dan Akram Afif (90+6’).

2. Palestina





Meski sempat menahan Arab Saudi 0-0 di laga uji coba, Palestina tak berkutik saat dihadapkan dengan tim kuat Iran. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Palestina kalah 1-4 dari Iran!

Saat itu hingga menit ke-38 saja, Iran sudah unggul 3-0. Fakta ini menunjukan Iran merupakan calon kuat juara Piala Asia 2023.