HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Shin Tae-yong Pastikan Timnas Indonesia Bermain Menyerang Hadapi Vietnam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |16:56 WIB
Piala Asia 2023: Shin Tae-yong Pastikan Timnas Indonesia Bermain Menyerang Hadapi Vietnam
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
DOHA - Shin Tae-yong memastikan Timnas Indonesia akan bermain menyerang saat menghadapi Vietnam. Hal itu dilakukan agar timnya dapat tiga poin perdana pada fase grup Piala Asia 2023 kali ini.

Kedua tim akan saling berhadapan di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Laga tersebut akan berlangsung di di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat (19/1/2024).

 

Shin Tae-yong mengatakan persiapan timnya terus berlangsung untuk melawan Vietnam. Dia pastikan akan berusaha memberikan sentuhan berbeda untuk Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- melawan Vietnam

"Saya punya gaya bermain sendiri. Gaya bermain itu saya coba sampaikan kepada para pemain," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Kamis (18/1/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan sejauh ini para pemain memang memahami apa yang dirinya mau. Dia pastikan Timnas Indonesia akan bermain ngotot melawan The Golden Star.

"Para pemain akan mengikuti taktik saya. Itu dengan gaya bermain menyerang," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
