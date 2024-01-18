Demi Training Center di IKN Selesai Tepat Waktu, Erick Thohir Pastikan PSSI Bakal Intens Komunikasi dengan FIFA

KALIMANTAN TIMUR - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir berharap training center Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang dibangun di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dapat selesai tepat waktu. Karena itu, ia pun berjanji akan menjaga komunikasi dengan FIFA yang kini sudah membangun kantor di Jakarta.

Kabarnya, pembangunan TC Timnas Indonesia sudah mencapai 20 persen di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. TC itu ditargetkan akan rampung pada Mei 2024.

Erick Thohir mengatakan keberadaan kantor FIFA di Jakarta memang sangat membantu PSSI dalam melakukan transformasi sepak bola. Jadi, pihaknya dapat lebih intens berkomunikasi dengan FIFA seperti terkait TC.

"Sudah beroperasinya kantor perwakilan, FIFA Indonesia Office di Jakarta, kami akan sering berkoordinasi dengan FIFA agar tahap 1 TC itu selesai sesuai jadwal," kata Erick Thohir dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (18/1/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan untuk menghadirkan TC berstandar kelas dunia memang butuh keseriusan dan komitmen yang kuat. Oleh karena itu, dia sangat menyambut baik peran serta pemerintah dan FIFA untuk merealisasikannya.