Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Training Center di IKN Selesai Tepat Waktu, Erick Thohir Pastikan PSSI Bakal Intens Komunikasi dengan FIFA

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |07:18 WIB
Demi Training Center di IKN Selesai Tepat Waktu, Erick Thohir Pastikan PSSI Bakal Intens Komunikasi dengan FIFA
Presiden Jokowi bersama Ketum PSSI Erick Thohir pantau pembangunan Training Center Timnas Indonesia di IKN. (Foto: PSSI)
A
A
A

KALIMANTAN TIMUR - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir berharap training center Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang dibangun di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dapat selesai tepat waktu. Karena itu, ia pun berjanji akan menjaga komunikasi dengan FIFA yang kini sudah membangun kantor di Jakarta.

Kabarnya, pembangunan TC Timnas Indonesia sudah mencapai 20 persen di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. TC itu ditargetkan akan rampung pada Mei 2024.

Erick Thohir mengatakan keberadaan kantor FIFA di Jakarta memang sangat membantu PSSI dalam melakukan transformasi sepak bola. Jadi, pihaknya dapat lebih intens berkomunikasi dengan FIFA seperti terkait TC.

"Sudah beroperasinya kantor perwakilan, FIFA Indonesia Office di Jakarta, kami akan sering berkoordinasi dengan FIFA agar tahap 1 TC itu selesai sesuai jadwal," kata Erick Thohir dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (18/1/2024).

Presiden Jokowi bersama Ketum PSSI Erick Thohir pantau pembangunan Training Center Timnas Indonesia di IKN

Menteri BUMN itu mengatakan untuk menghadirkan TC berstandar kelas dunia memang butuh keseriusan dan komitmen yang kuat. Oleh karena itu, dia sangat menyambut baik peran serta pemerintah dan FIFA untuk merealisasikannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180180/shin_tae_yong-T3sf_large.jpg
Legenda Persib Bandung Ungkap Penyebab Timnas Indonesia Tak Butuh Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180173/radja_nainggolan_menyesal_tidak_memperkuat_timnas_indonesia_officialasroma-4X9m_large.jpg
Radja Nainggolan Ingin Perkuat Timnas Indonesia Gara-Gara Roberto Martinez Latih Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180069/jay_idzes-OI8H_large.jpg
Kisah Jay Idzes, Kapten Timnas Indonesia yang Takjub dengan Keberagaman di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180157/roberto_donadoni_disebut_tertarik_melatih_timnas_indonesia_robertodonadoni1-CJVk_large.jpg
Roberto Donadoni hingga Oscar Garcia Tertarik Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1637953/hasil-lengkap-babak-4-piala-liga-inggris-akhir-kisah-klub-gurem-penakluk-manchester-united-yne.webp
Hasil Lengkap Babak 4 Piala Liga Inggris: Akhir Kisah Klub Gurem Penakluk Manchester UnitedÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/20/logo_sea_games_2025.jpg
SEA Games 2025 Thailand: Kemenpora Beberkan Hasil Review 35 Cabor
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement