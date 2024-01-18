Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalah 0-4 dari Yordania, Timnas Malaysia Dianggap Belum Siap Tampil di Level Piala Asia

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |01:08 WIB
Kalah 0-4 dari Yordania, Timnas Malaysia Dianggap Belum Siap Tampil di Level Piala Asia
Timnas Malaysia kalah 0-4 dari Yordania di laga pembuka grup Piala Asia 2024 (Foto: Instagtam/FA Malaysia)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Timnas Malaysia dinilai belum siap tampil di ajang Piala Asia menyusul kekalahan telak 0-4 dari Yordania di partai pembuka grup. Pernyataan itu disampaikan salah satu legenda sepak bola negeri jiran, Dollah Salleh.

Malaysia memulai Piala Asia 2023 dengan performa mengecewakan. Sebab, Harimau Malaya harus menelan kekalahan 0-4 dari Yordania di Al Janoub Stadium, Selasa (16/1/2024).

 

Pada babak pertama, Yordania berhasil memimpin tiga gol melalui Mahmoud Al-Mardi (12', 32') dan Musa Al-Taamari (18'P). Kemudian menjelang akhir babak kedua, Musa Al-Taamari (85') mencetak gol keduanya untuk Yordania.

Kekalahan dari Yordania membuat Malaysia mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, salah satunya Dollah Salleh. Menurutnya tim besutan Kim Pang-gon itu belum siap untuk tampil di Piala Asia karena tak memiliki banyak pengalaman untuk tampil menghadapi tim-tim hebat di Asia.

 BACA JUGA:

"Ini pertama kalinya Harimau Malaya lolos ke Piala Asia (berdasarkan prestasi) selama lebih dari 40 tahun, dan mungkin kami membutuhkan lebih banyak pengalaman di level ini,” kata Dollah Salleh dikutip dari New Straits Times, Rabu (17/1/2024).

Lebih lanjut, Dollah Salleh mengatakan Yordania bisa mendapatkan kemenangan karena memiliki pengalaman tampil lebih banyak di Piala Asia. Meski demikian, ia menilai Malaysia sudah tampil mendominasi jalannya pertandingan di babak kedua tetapi tak mampu mendapatkan gol.

Halaman:
1 2
      
