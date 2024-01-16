Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia Dibantai Yordania 0-4, Kim Pan-gon Minta Anak Asuhnya Bangkit

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |22:04 WIB
Timnas Malaysia Dibantai Yordania 0-4, Kim Pan-gon Minta Anak Asuhnya Bangkit
Pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, berharap anak asuhnya bangkit di laga kedua Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

DOHA - Pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, meminta anak asuhnya bangkit usai dibantai 0-4 Timnas Yordania pada matchday pertama Grup E Piala Asia 2023. Ia berjanji akan berbenah demi meningkatkan performa tim besutannya.

Senasib seperti Timnas Indonesia, Harimau Malaya menelan kekalahan di laga perdananya. Arif Aiman dan kawan-kawan dipermalukan Yordania 0-4 di Stadion Al Janoub, Doha, Qatar, Selasa (16/1/2024) dini hari WIB.

Mousa Al Taamari membawa Timnas Yordania memimpin 2-0 atas Timnas Malaysia (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

Adapun empat gol yang bersarang ke gawang Malaysia dicetak oleh brace Mahmoud Al-Mardi (12’ 32’) dan juga brace Musa Al-Taamari (18’ P, 85’). Tim berkostum kuning itu benar-benar dibuat tak berdaya.

Situasi ini jelas membuat langkah Malaysia semakin sulit untuk melangkah ke babak 16 besar. Apalagi, mereka tergabung dengan tim kuat seperti Timnas Korea Selatan dan Timnas Bahrain.

Kendati begitu, Kim tidak ingin mengibarkan bendera putih begitu saja. Menurutnya, Harimau Malaya mendapat pelajaran berharga dari kekalahan tersebut dan berharap bisa bangkit pada laga berikutnya.

“Penting bagi kami untuk segera bangkit karena kami memiliki dua pertandingan lagi di Grup E,” kata Kim, dilansir dari Berita Harian, Selasa (16/1/2024).

Halaman:
1 2
      
