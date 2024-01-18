Liga 1 2023-2024: Tak Hanya Ingin Antarkan Persib Bandung Juara, David Da Silva Juga Targetkan Gelar Top Skorer

BANDUNG - David da Silva taknya bertekad membawa Persib Bandung menjadi juara Liga 1 2023-2024. Namun, ia juga menargetkan menjadi top skorer atau pencetak gol terbanyak musim ini.

Persib Bandung sedang dalam performa kurang bagus di lima laga terakhir. Sebab, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- hanya mampu mendapatkan satu kemenangan, tiga imbang, dan satu kekalahan.

Hasil tersebut membuat Persib Bandung menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 40 poin dari 23 pertandingan. Mereka tertinggal 11 angka dari Borneo FC yang sedang memuncaki klasemen.

Sementara David da Silva bertekad untuk mengantarkan Persib Bandung menjadi juara Liga 1 musim ini. Menurutnya menjadi juara adalah keinginan banyak pemain.

“Harapan saya bisa menjadi juara tentu saja. Kami berlatih dengan keras meski banyak klub yang lain juga bekerja keras untuk itu (juara). Ini menjadi mimpi dari semuanya,” kata David da Silva dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (17/1/2024).

Selain mengantarkan Persib Bandung menjadi juara, David da Silva juga bertekad untuk menjadi pencetak gol terbanyak. Menurutnya dengan banyak mencetak gol, ia bisa membawa timnya untuk menjadi yang terbaik di akhir musim.