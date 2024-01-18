Pecat Jose Mourinho Via Telepon, AS Roma Disemprot Fabio Capello

TURIN - Mantan Pelatih Real Madrid, Fabio Capello mengecam tindakan AS Roma yang memecat Jose Mourinho via telepon. Menurutnya tindakan tersebut tidak sopan terlebih untuk sebuah klub besar.

Pada Selasa, 16 Januari 2023, AS Roma secara mengejutkan resmi memecat Jose Mourinho. Keputusan tersebut diambil Giallorossi -julukan AS Roma, karena adanya perubahan untuk kepentingan klub.

Selama menjadi pelatih AS Roma, The Special One -julukan Jose Mourinho- berhasil menyembahkan gelar Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Jose Mourinho juga sempat membawa AS Roma menembus final Liga Eropa 2022-2023, tetapi harus puas menjadi runner-up usai kalah adu penalti dari Sevilla.

Sementara Fabio Capello mengecam tindakan AS Roma yang tidak sopan dalam memecat seorang pelatih yang telah menyumbangkan gelar. Menurutnya orang-orang Amerika Serikat, sebagai pemilik AS Roma tidak menghargai kinerja seseorang dengan memecat lewat sambungan telepon.

"Tampaknya pemilik Amerika ini memiliki cara yang aneh dalam menangani sesuatu, tidak menghormati orang-orang yang bekerja untuk mereka," kata Fabio Capello dikutip dari Goal Internasional, Rabu (17/1/2024).

"Mereka tidak sopan karena kita melihat bagaimana (Paolo) Maldini dipecat melalui panggilan telepon, dan sekarang mereka melakukan hal yang sama dengan Mourinho, yang berada di Trigoria dan diberitahu bahwa dia tidak lagi bertanggung jawab (kepada tim)," jelasnya.