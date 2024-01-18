Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Pecat Jose Mourinho Via Telepon, AS Roma Disemprot Fabio Capello

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |00:01 WIB
Pecat Jose Mourinho Via Telepon, AS Roma Disemprot Fabio Capello
AS Roma resmi memecat Jose Mourinho dari kursi kepelatihan tim (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN - Mantan Pelatih Real Madrid, Fabio Capello mengecam tindakan AS Roma yang memecat Jose Mourinho via telepon. Menurutnya tindakan tersebut tidak sopan terlebih untuk sebuah klub besar.

Pada Selasa, 16 Januari 2023, AS Roma secara mengejutkan resmi memecat Jose Mourinho. Keputusan tersebut diambil Giallorossi -julukan AS Roma, karena adanya perubahan untuk kepentingan klub.

 

Selama menjadi pelatih AS Roma, The Special One -julukan Jose Mourinho- berhasil menyembahkan gelar Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Jose Mourinho juga sempat membawa AS Roma menembus final Liga Eropa 2022-2023, tetapi harus puas menjadi runner-up usai kalah adu penalti dari Sevilla.

Sementara Fabio Capello mengecam tindakan AS Roma yang tidak sopan dalam memecat seorang pelatih yang telah menyumbangkan gelar. Menurutnya orang-orang Amerika Serikat, sebagai pemilik AS Roma tidak menghargai kinerja seseorang dengan memecat lewat sambungan telepon.

"Tampaknya pemilik Amerika ini memiliki cara yang aneh dalam menangani sesuatu, tidak menghormati orang-orang yang bekerja untuk mereka," kata Fabio Capello dikutip dari Goal Internasional, Rabu (17/1/2024).

"Mereka tidak sopan karena kita melihat bagaimana (Paolo) Maldini dipecat melalui panggilan telepon, dan sekarang mereka melakukan hal yang sama dengan Mourinho, yang berada di Trigoria dan diberitahu bahwa dia tidak lagi bertanggung jawab (kepada tim)," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/29/51/1638153/premier-padel-2025-new-giza-p2-adu-skill-di-tanah-piramida-link-streaming-di-vision-wuf.jpg
Premier Padel 2025 New Giza P2: Adu Skill di Tanah Piramida, Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/moreno_soeprapto.jpg
SK KONI Resmi Terbit! IMI Era Moreno Soeprapto Tancap Gas Bangun Olahraga Otomotif Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement