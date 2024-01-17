Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Presiden Jokowi Senang Skuad Timnas Indonesia Diisi Para Pemain Muda di Piala Asia 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |17:13 WIB
Presiden Jokowi Senang Skuad Timnas Indonesia Diisi Para Pemain Muda di Piala Asia 2023
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, soroti skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: Sekretariat Negara Republik Indonesia)
A
A
A

PENAJAM PASER UTARA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, mengaku senang skuad Timnas Indonesia diisi oleh para pemain muda di Piala Asia 2023. Menurutnya, hal ini bisa jadi modal bagus bagi Timnas Indonesia.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi kala membicarakan penampilan Timnas Indonesia di laga perdana Piala Asia 2023. Presiden Republik Indonesia itu pun mengaku senang dengan permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 saat melawan Timnas Irak di Qatar, pada Senin 15 Januari 2024.

Presiden Joko Widodo. Foto: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Meskipun kalan dari Tim Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- dengan skor 1-3, Presiden Jokowi senang karena skuad Garuda diisi oleh pemain yang rata-rata berusia paling muda di antara pemain negara lain di Piala Asia 2023. Menurutnya, membangun sebuah tim kuat mebutuhkan waktu.

“Membangun sebuah tim yang baik itu membutuhkan waktu, yang saya senang, tim kemarin itu, kita adalah rata-rata usianya adalah paling muda dari Indonesia, karena di bawah 24 tahun,” ujar Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan media usai meninjau perkembangan pembangunan Training Center (TC) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Rabu (17/1/2024).

Materi pemain Timnas Indonesia yang didominasi usia muda, kata Presiden, merupakan modal bagus bagi Indonesia. Dengan begitu, tim yang kuat bisa terbentuk dalam jangka menengah dan panjang.

Timnas Indonesia memang menjadi tim termuda yang berpartisipasi di Piala Asia 2023. Pemain tertua pada skuad Timnas Indonesia saat ini adalah Jordi Amat dengan 31 tahun. Sementara itu, pemain termuda adalah Marselino Ferdinan dengan 19 tahun 2 bulan.

Sosok lain yang berusia 19 tahun adalah Hokky Caraka dan Ivar Jenner. Shin Tae-yong memang cukup banyak membawa pemain yang berusia di bawah 23 tahun.

Selain Marselino, Hokky, dan Jenner, ada delapan nama lain. Mereka adalah Witan Sulaeman (22 tahun), Rizky Ridho (22 tahun), Pratama Arhan (22 tahun), Ernando Ari (21 tahun), Elkan Baggott (21 tahun), Ramadhan Sananta (21 tahun), Rafael Struick (20 tahun), dan Justin Hubner (20 tahun).

