HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ketakutan Lihat Kekuatan Lemparan Pratama Arhan dan Tinggi Badan Pemain Timnas Indonesia: Vietnam Minder!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |17:00 WIB
Media Vietnam Ketakutan Lihat Kekuatan Lemparan Pratama Arhan dan Tinggi Badan Pemain Timnas Indonesia: Vietnam Minder!
Pratama Arhan memiliki lemparan ke dalam yang mematikan. (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, Soha.vn, ketakutan melihat kekuatan lemparan Pratama Arhan dan tinggi badan pemain Timnas Indonesia. Soha menilai dua kekuatan itu membuat Timnas Vietnam bakal minder saat dihadapkan dengan Timnas Indonesia di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Pratama Arhan merupakan senjata mematikan Timnas Indonesia saat mendapatkan lemparan ke dalam. Gawang Irak saja hampir kebobolan saat bersua Timnas Indonesia di matchday pertama.

Pratama Arhan

(Pratama Arhan memiliki lemparan ke dalam mematikan)

Saat itu lemparan Pratama Arhan mengarah ke gawang Irak dan langsung ditepis sang penjaga gawang. Bola liar kemudian ditendang Marselino Ferdinan dan membentur mistar gawang.

Sebenarnya tak heran Soha ketakutan dengan lemparan maut Pratama Arhan. Sebelumnya di semifinal SEA Games 2023, dua kali lemparan ke dalam Pratama Arhan berujung membobol gawang Timnas Vietnam U-23. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 menang 3-2 atas Vietnam U-23.

Di Piala Asia 2023, lemparan ke dalam Pratama Arhan ditunjang para pemain Timnas Indonesia yang memiliki tinggi badan menjulang. Di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat Elkan Baggott yang bertinggi badan 196 sentimeter, Justin Hubner (187 sentimeter), Ivar Jenner (188 sentimeter), Rafael Struick (187 sentimeter), Sandy Walsh (185 sentimeter) dan banyak lagi.

Jika dirata-rata, tinggi badan pemain Timnas Indonesia mencapai 179 sentimeter. Angka itu merupakan yang tertinggi ke-11 dari 24 negara peserta Piala Asia 2023.

