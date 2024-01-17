Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sebut Asnawi Mangkualam Biang Keladi Kekalahan Timnas Indonesia 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |16:35 WIB
Media Malaysia Sebut Asnawi Mangkualam Biang Keladi Kekalahan Timnas Indonesia 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023
Asnawi Mangkualam kala membela Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, sebut Asnawi Mangkualam biang keladi kekalahan Timnas Indonesia 1-3 dari Timnas Irak di Piala Asia 2023. Tak ayal, kritik tajam dilontarkan Makan Bola atas penampilan Asnawi di laga perdana Grup D Piala Asia 2023 itu.

Asnawi Mangkualam dianggap Makan Bola menjadi penyebab kekalahan Timnas Indonesia. Pasalnya, dia dinilai tak bisa tampil solid di sisi sebelah kanan.

Media Malaysia soal Timnas Indonesia

"Sedangkan bagi Asnawi, beda ceritanya. Kesulitannya menguasai sisi kanan pertahanan Tim Garuda turut menyebabkan kekalahan tim,” tulis Makan Bola, dikutip Rabu (17/1/2024).

“Mantan bek kanan Jeonnam Dragons itu gagal menghentikan serangan Singa Mesopotamia yang berujung gol kedua mereka dicetak oleh Osama Rashid," lanjutnya.

Bukan cuma Asnawi, Makan Bola juga menyoroti penampilan Marselino Ferdinan. Tetapi, untuk Marselino, media Malaysia itu memberikan pujian karena berhasil mencetak gol perdana di Piala Asia.

Menurut Makan Bola, pemain milik KMSK Deinze itu telah menjadi masalah besar bagi Timnas Irak. Sebab, dia berhasil menghadirkan sederet ancaman berbahaya ke gawang Irak.

"Selain mencetak gol pada menit ke-36, ia juga nyaris membawa Timans Indonesia unggul pada menit keempat. Namun, percobaan tendangan Marselino masih meleset dari sasaran," tulis laporan Makan Bola.

