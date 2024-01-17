Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Dua Hal Ini Harus Diperbaiki Timnas Indonesia Jelang Hadapi Vietnam

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |09:04 WIB
Piala Asia 2023: Dua Hal Ini Harus Diperbaiki Timnas Indonesia Jelang Hadapi Vietnam
Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia harus fokus memperbaiki pertahanan dan lebih tajam di lini depan jelang laga kontra Vietnam pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Hal itu disampaikan salah satu penggawa Skuad Garuda, Shayne Pattynama.

Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (19/1/2024) pukul 21.30 WIB. Laga nanti diprediksi berlangsung menarik, sebab Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama mengincar kemenangan.

 

Terlebih kedua tim menelan kekalahan di laga pembuka Grup D Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak, sedangkan Vietnam harus tumbang 2-4 dari Jepang.

Menghadapi Vietnam, Timnas Indonesia mendapatkan tenaga baru untuk bisa mendapatkan kemenangan. Shayne Pattynama yang sempat pulang ke Belanda untuk menemani ibunya yang sedang sakit, kini telah bergabung kembali bersama Timnas Indonesia dan telah menjalani latihan pada Senin (15/1/2024).

 BACA JUGA:

Shayne Pattynama mengatakan masih harus beradaptasi dengan cuaca panas di Qatar. Meski demikian, ia mengatakan harus bisa segera membiasakan diri dengan cepat untuk bisa membantu Timnas Indonesia mendapatkan hasil bagus di dua laga fase grup.

“Ini adalah hari pertama saya latihan, saya kembali kesini kemarin, kondisi saya tak buruk, saya harus beradaptasi dengan cuaca, di sini panas, latihan hari ini bagus, saya harus menyesuaikan diri dengan cepat," kata Shayne Pattynama dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu (17/1/2024).

Halaman:
1 2
      
