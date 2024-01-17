Jadwal Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Laga Penentu Kelolosan ke 16 Besar, Live di RCTI!

Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 bisa dilihat di akhir artikel. Anda bisa menyaksikan pertandingan secara langsung di RCTI.

Laga kontra Vietnam menjadi salah satu penentuan Timnas untuk lolos ke babak 16 besar. Skuad Garuda wajib tampil maksimal demi meraih kemenangan.

Seperti diketahui, sebelumnyas Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Irak di laga pembuka Grup D Piala Asia 2023. Bermain di Stadion Ahmed bin Ali, Ar-Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) malam WIB, tim besutan Shin Tae-yong takluk 1-3 dari Singa Mesopotamia.

Berkaca pada hasil pertandingan melawan Irak kemarin, masih banyak yang harus dibenahi tim Merah-Putih jelang menghadapi Vietnam. Paling utama tentu di lini pertahanan.

Perubahan nyata pun diharapkan bisa terjadi saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada laga kedua Grup D. Shin Tae-yong harus memutar otak untuk bisa menemukan racikan terbaik bagi timnya jelang laga tersebut.