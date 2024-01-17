Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Laga Penentu Kelolosan ke 16 Besar, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |05:41 WIB
Jadwal Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Laga Penentu Kelolosan ke 16 Besar, Live di RCTI!
Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 bisa dilihat di akhir artikel. Anda bisa menyaksikan pertandingan secara langsung di RCTI.

Laga kontra Vietnam menjadi salah satu penentuan Timnas untuk lolos ke babak 16 besar. Skuad Garuda wajib tampil maksimal demi meraih kemenangan.

Seperti diketahui, sebelumnyas Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Irak di laga pembuka Grup D Piala Asia 2023. Bermain di Stadion Ahmed bin Ali, Ar-Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) malam WIB, tim besutan Shin Tae-yong takluk 1-3 dari Singa Mesopotamia.

Berkaca pada hasil pertandingan melawan Irak kemarin, masih banyak yang harus dibenahi tim Merah-Putih jelang menghadapi Vietnam. Paling utama tentu di lini pertahanan.

Perubahan nyata pun diharapkan bisa terjadi saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada laga kedua Grup D. Shin Tae-yong harus memutar otak untuk bisa menemukan racikan terbaik bagi timnya jelang laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/49/1637525/jorge-martin-dipastikan-absen-di-motogp-portugal-2025-dqc.webp
Jorge Martin Dipastikan Absen di MotoGP Portugal 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/15/anggota_dpr_andre_rosiade_foto_mpidanandaya_a.jpg
Andre Rosiade: Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia Hancur karena Patrick Kluivert
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement