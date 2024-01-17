Jadi Pelatih Terbaik FIFA 2023, Pep Guardiola Bicara soal 2 Pesaingnya

LONDON - Pep Guardiola dinobatkan sebagai pelatih terbaik FIFA 2023 dalam The Best FIFA Football Awards 2023. Juru taktik Manchester City itu kemudian bicara soal pesaing-pesaingnya.

Penyerahan penghargaan itu digelar di London, Inggris, Selasa 16 Januari 2024 dini hari WIB. The Best FIFA Football Awards 2023 adalah agenda tahunan resmi FIFA yang mirip seperti Ballon d'Or untuk menentukan pemain terbaik, tim terbaik, pelatih terbaik, kiper terbaik, dan lainnya.

Guardiola menyinggung dua pesaingnya dalam penghargaan itu yakni Luciano Spalletti dan Simone Inzaghi. Ia menilai kedua pelatih itu adalah sosok yang hebat dengan kelebihan masing-masing.

"Terima kasih kepada lawan saya, Luciano Spalletti. Ia menjalani musim yang luar biasa bersama Napoli, memenangkan Liga Italia setelah bertahun-tahun," ucap Guardiola, dikutip dari Tuttomercato, Rabu (17/1/2024).

"Simone, hanya saya yang tahu betapa sulitnya bermain melawan Inter di final (Liga Champions). Tim yang luar biasa," imbuh pria asal Spanyol itu.

Mantan pelatih Barcelona itu mengatakan keberhasilannya tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen tim. Ia menilai Man City adalah tim yang solid di segala lini, termasuk di belakang layar.