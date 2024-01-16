Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong dan Asnawi Mangkualam Juga Pilih Pep Guardiola sebagai Pelatih Terbaik FIFA 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |13:15 WIB
Shin Tae-yong dan Asnawi Mangkualam Juga Pilih Pep Guardiola sebagai Pelatih Terbaik FIFA 2023
Pep Guardiola terpilih sebagai pelatih terbaik FIFA 2023 karena dukungan Shin Tae-yong dan Asnawi Mangkualam (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola menjadi pelatih terbaik dalam The Best FIFA Football Awards 2023. Ternyata ada dukungan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan kapten timnya Asnawi Mangkualam untuk sosok tersebut.

Penyerahan penghargaan itu digelar di London, Selasa (16/1) dini hari. The Best FIFA Football Awards adalah agenda tahunan resmi FIFA yang mirip seperti Ballon d'Or untuk menentukan pemain terbaik, tim terbaik, pelatih terbaik, kiper terbaik dan lain-lain.

 

Pep Guardiola menyabet penghargaan itu setelah mengumpulkan 28 poin. Sementara itu, di peringkat kedua ada Luciano Spalletti dengan 18 poin dan ketiga adalah Simone Inzaghi yang mengumpulkan 11 poin.

Poin itu tentukan setelah dilakukan tahapan penghitungan lewat rumus penilaian dari FIFA. Penghitungan itu dengan suara yang diperoleh lewat voting.

Penghargaan itu melibatkan pelatih, kapten, dan media dalam voting. Mereka masing-masing punya tiga pilihan suara dalam setiap kategori dalam penghargaan tersebut.

