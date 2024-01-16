Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan The Best FIFA Football Awards 2023: Lionel Messi Pemain Terbaik FIFA 2023!

DAFTAR lengkap pemenang penghargaan The Best FIFA Football Awards 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Lionel Messi masuk dalam daftar sebagai pemain terbaik FIFA 2023.

Pengumuman penghargaan berlangsung di London, Inggris, Selasa (16/1/2024) dini hari WIB. La Pulga -julukan Lionel Messi- berada di urutan teratas mengalahkan dua nama yakni Kylian Mbappe (PSG) dan Erling Haaland (Manchester City).

Sementara untuk kategori pelatih, Pep Guardiola (Manchester City) dinobatkan sebagai pelatih terbaik. Guardiola terpilih usai bersaing dengan Simone Inzaghi (Inter Milan) dan Luciano Spalletti (Napoli).

Pada rilis yang diunggah FIFA, Messi terpilih menjadi pemenang meski memiliki poin penilaian akhir sama dengan Haaland, yakni 48. Penggawa Inter Miami itu dipilih menjadi pemenang karena ia unggul dalam jumlah skor bernilai lima poin yang dipilih oleh kapten tim nasional seluruh dunia, sesuai dengan aturan.

Dari skor bernilai lima poin ini, Messi mendapat 107 poin. Sementara Haaland yang menjadi lawan terdekat hanya mengoleksi 64 poin.