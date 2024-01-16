Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan The Best FIFA Football Awards 2023: Lionel Messi Pemain Terbaik FIFA 2023!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |05:42 WIB
Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan The Best FIFA Football Awards 2023: Lionel Messi Pemain Terbaik FIFA 2023!
Lionel Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

DAFTAR lengkap pemenang penghargaan The Best FIFA Football Awards 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Lionel Messi masuk dalam daftar sebagai pemain terbaik FIFA 2023.

Pengumuman penghargaan berlangsung di London, Inggris, Selasa (16/1/2024) dini hari WIB. La Pulga -julukan Lionel Messi- berada di urutan teratas mengalahkan dua nama yakni Kylian Mbappe (PSG) dan Erling Haaland (Manchester City).

Sementara untuk kategori pelatih, Pep Guardiola (Manchester City) dinobatkan sebagai pelatih terbaik. Guardiola terpilih usai bersaing dengan Simone Inzaghi (Inter Milan) dan Luciano Spalletti (Napoli).

Pada rilis yang diunggah FIFA, Messi terpilih menjadi pemenang meski memiliki poin penilaian akhir sama dengan Haaland, yakni 48. Penggawa Inter Miami itu dipilih menjadi pemenang karena ia unggul dalam jumlah skor bernilai lima poin yang dipilih oleh kapten tim nasional seluruh dunia, sesuai dengan aturan.

Dari skor bernilai lima poin ini, Messi mendapat 107 poin. Sementara Haaland yang menjadi lawan terdekat hanya mengoleksi 64 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/51/3172784/fifa_hukum_fam_malaysia_dan_7_pemain_naturalisasi_karena_pemalsuan_dokumen_malaysiant-qNja_large.jpg
Kronologi FIFA Jatuhkan Hukuman ke FAM Malaysia dan 7 Pemain Naturalisasi karena Pemalsuan Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/51/3172002/ornella_bellia_jadi_korban_hoaks_mengenai_posisi_fifa_terkait_jabatan_erick_thohir-7VBd_large.jpg
Jadi Korban Hoaks, Ornella Bellia Angkat Bicara soal FIFA Belum Konfirmasi Rangkap Jabatan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/51/3161005/ndrc_indonesia_selesaikan_banyak_kasus_antara_pemain_dan_klub_sepakbola_okezone-EJ6e_large.jpg
Apa Itu NDRC Indonesia yang Dapat Pengakuan dari FIFA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/51/3096484/vinicius-jr-raih-trofi-pemain-terbaik-fifa-2024-obati-luka-kalah-di-perebutan-ballon-dor-2024-P0VgbpixGn.jpg
Vinicius Jr Raih Trofi Pemain Terbaik FIFA 2024, Obati Luka Kalah di Perebutan Ballon dOr 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/50/1637483/pengamat-tinju-sentil-trilogi-dillian-whyte-vs-derek-chisora-cuma-cari-cuan-uca.webp
Pengamat Tinju Sentil Trilogi Dillian Whyte vs Derek Chisora: Cuma Cari Cuan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/persib_bandung.jpg
Persib Unggul 1-0 atas Persis di Babak Pertama! Luciano Guaychocea Cetak Gol Lalu Diusir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement