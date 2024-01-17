Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Juventus vs Sassuolo di Liga Italia 2023-2024: Dusan Vlahovic Menggila, Bianconeri Menang 3-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |04:35 WIB
Hasil Juventus vs Sassuolo di Liga Italia 2023-2024: Dusan Vlahovic Menggila, <i>Bianconeri</i> Menang 3-0
Juventus menang telak 3-0 atas Sassuolo pada giornata 20 Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Massimo Pinca)
TURIN - Hasil Juventus vs Sassuolo di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Allianz, Turin, Rabu (17/1/2024) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Bianconeri.

Gol bagi Juventus dihasilkan brace Dusan Vlahovic (15', 37') serta Federico Chiesa (89'). Kemenangan itu membawa La Vecchia Signora menempel ketat Inter Milan dengan poin 49 di posisi dua klasemen Liga Italia 2023-2024.

Dusan Vlahovic membawa Juventus memimpin 1-0 atas Sassuolo (Foto: Reuters/Massimo Pinca)

Jalannya Pertandingan

Sassuolo tak gentar bermain dengan ciri khasnya yakni penguasaan bola. Sementara itu, Juventus justru memilih melancarkan serangan balik kilat. Taktik yang dirancang Massimiliano Allegri itu terbukti jitu.

Tuan rumah langsung mencetak gol dari peluang pertama yang didapat di menit ke-15. Sepakan kaki kiri Vlahovic dari luar kotak penalti tak mampu dibendung kiper Andrea Consigli!

Seperempat jam kemudian, Sassuolo memperoleh peluang dari kaki kanan Armand Lauriente tetapi bisa diselamatkan Wojciech Szczesny dengan baik. Namun, Juventus lagi-lagi lebih efisien dan klinis dalam memanfaatkan peluang.

Vlahovic mengemas gol keduanya di menit ke-37 lewat eksekusi tendangan bebas. Striker asal Serbia itu nyaris mencetak hattrick andai sepakannya tidak digagalkan Consigli di menit ke-43. Skor 2-0 itu bertahan hingga turun minum.

