Jelang Juventus vs Sassuolo, Massimiliano Allegri Ingatkan Pasukannya untuk Minim Kesalahan

TURIN - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri mengingatkan pasukannya untuk bermain dengan konsentrasi tingkat tinggi saat menyambut Sassuolo di pekan ke-20 Liga Italia 2023-2024, pada Rabu 17 Januari 2024 pukul 02.45 WIB. Sebab jika kehilangan fokus hal itu bisa berbahaya karena menurut Allegri kesalahan saat melawan Sassuolo bisa menjadi malapetaka.

BACA JUGA: Pelatih Juventus Angkat Bicara soal Isu Boyong Gelandang Atalanta Teun Koopmeiners

Beruntungnya, sejauh ini Allegri mengatakan Juventus telah melakukan persiapan dengan maksimal untuk melawan Sassuolo. Hal itu dikarenakan Bianconeri -julukan Juventus- tidak mau hilang poin dalam laga nanti yang dihelat di Allianz Stadium tersebut.

"Tim telah bekerja dengan baik, seperti biasa, dalam beberapa hari terakhir dan kami tahu pentingnya pertandingan besok," kata Allegri dilansir dari Tuttomercato, Selasa (16/1/2024).

"Kami juga telah mengalami kemajuan secara teknis dan fisik. Saya selalu mengatakan bahwa dalam sepak bola penting untuk menjaga keseimbangan, dan tidak perlu banyak hal untuk membuat segalanya tergelincir," tambahnya.

Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan timnya akan fokus sepanjang 90 menit dalam laga nanti. Jika timnya hilang fokus, Sassuolo bisa saja dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk mencuri poin.