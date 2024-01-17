Kisah Pemain Liverpool Mohamed Salah yang Didatangi 20 Ribu Orang Setelah Sholat di Masjid

Kisah Mohamed Salah yang didatangi 20 ribu orang setelah sholat di masjid. (Foto: REUTERS)

PEMAIN andalan Liverpool, Mohamed Salah, pernah didatangi 20 ribu orang setelah sholat di masjid. Hal itu disampaikan bodyguard winger tersebut di Timnas Mesir, Karim Abdou.

Seperti diketahui, Mohamed Salah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Sejak didatangkan Liverpool dari AS Roma pada 2017 lalu, pemain berkebangsaan Mesir ini terus menunjukan penampilan luar biasa yang konsisten.

(Mohamed Salah bersinar bersama Liverpool. (Foto: REUTERS)

Tercatat, berbagai gelar telah ia raih bersama The Reds –julukan Liverpool. Mulai dari Liga Inggris, Piala FA, Liga Champions, hingga Piala Dunia Klub. Bahkan, pada musim ini saja, MOham Salah telah mencetak 14 gol dan 8 assist dalam 20 laga di Liga Inggris.

Di level tim nasional, penampilan Mohamed Salah juga begitu luar biasa. Sejak debut pada 2011, Mohamed Salah sudah mengemas 94 caps dan mencetak 53 gol.

Berkat semua pencapaian itu, wajar jika Mohamed Salah banyak memiliki penggemar. Terlebih di Mesir, ia dapat dikatakan sebagai pesepakbola tersukses sepanjang sejarah. Karena itu, dia benar-benar dicintai masyarakat di negaranya.

Namun, karena fanatisme masyarakat Mesir terhadapnya, Mohamed Salah senantiasa merahasiakan kehidupan pribadinya. Ia sangat tertutup, terlebih tentang di mana tempat tinggalnya.