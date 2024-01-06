Demi Main Bareng Cristiano Ronaldo di Al Nassr, Sadio Mane Pernah Bikin Kecewa Sahabat Dekatnya Mohamed Salah

DEMI main bareng Cristiano Ronaldo di Al Nassr, Sadio Mane pernah bikin kecewa sahabat dekatnya, Mohamed Salah. Seperti diketahui, Sadio Mane kini telah menjadi salah satu tumpuan bagi lini serang klub Arab Saudi, Al Nassr.

Bersama dengan Cristiano Ronaldo, pemain asal Senegal itu secara bergantian menciptakan gol demi gol. Alhasil, mereka bisa terus membawa Al Nassr meraih kemenangan.

Dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kerja sama Mane dan Ronaldo telah menjadi yang paling bagus di Al Nassr saat ini. Sadio Mane sendiri bergabung ke Al Nassr pada awal musim 2023-2024 ini. Mane diboyong dari Bayern Munich setelah kehadirannya di sana tidak lagi diharapkan.

Kepindahan Mane ke Al Nassr saat itu cukup mengejutkan. Pasalnya, Mane memilih bergabung dengan klub asal Arab Saudi di saat masih ada banyak klub Eropa yang berminat untuk meminangnya.

Mane pernah mengatakan pada awal kepindahannya bahwa alasannya memilih tim baru untuk mendapat lebih banyak uang. Hal itu dilakukan Mane karena dia ingin lebih banyak membantu negara asalnya, Senegal.

Ditambah lagi, kedalaman skuad di lini depan The Reds -julukan Liverpool- terbilang sangat bagus. Nama-nama pemain bertalenta, seperti Cody Gakpo, Diogo Jota, Luis Diaz, hingga Darwin Nunez membuat peluang Mane mendapat banyak menit bermain agak sulit.