Rebut Gelar Pencetak Gol Terbaik 2023, Cristiano Ronaldo Kalahkan Lionel Messi, Kylian Mbappe hingga Erling Haaland

PENGGAWA Al Nassr, Cristiano Ronaldo baru saja mendapatkan gelar pencetak gol terbaik 2023 versi Dubai Globe Soccer Awards. Ia tepatnya dinobatkan sebagai best goalscorer usai mengalahkan pesaing-pesaing yang tak kalah hebat seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, hingga Erling Haaland.

Gelar pencetak gol terbaik pun didapatkan Cristiano Ronaldo usai mencetak kapten Timnas Portugal itu mencetak 54 gol dalam 59 pertandingan sepanjang 2023 lalu. Jumlah gol sang megabintang asal Portugal tersebut merupakan torehan gol terbaiknya dalam satu tahun kalender sejak 2017.

Berkat torehan golnya yang mengesankan itu, Cristiano Ronaldo pun berhak dinobatkan sebagai pemenang Penghargaan Maradona untuk pencetak gol terbaik di Dubai Globe Soccer Awards 2023. Upacara penghargaan itu akan berlangsung akhir Januari 2024.

Cristiano Ronaldo mengalahkan Kylian Mbappe yang mencetak 52 gol dalam 53 pertandingan. Kemudian ada Harry Kane yang mencetak 52 gol dalam 57 pertandingan, dan Erling Haaland yang mencetak 50 gol dalam 60 pertandingan.

Selain penghargaan Maradona, Cristiano Ronaldo juga akan membawa pulang penghargaan Pemain Pria Terbaik, Pemain Timur Tengah Terbaik, dan Pemain Favorit Penggemar 2023. Penghargaan ini dipilih oleh para penggemar sepakbola di seluruh dunia ditambah juri Resmi Globe Soccer.