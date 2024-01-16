Timnas Indonesia vs Vietnam: Shin Tae-yong Ogah Bandingkan Park Hang-seo dengan Philippe Troussier

AR RAYYAN - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ogah membandingkan juru taktik Timnas Vietnam Philippe Troussier dengan pendahulunya Park Hang-seo. Ia mengaku menghormati kedua pelatih di kubu The Golden Stars Warriors.

Skuad Garuda akan menghadapi Vietnam pada matchday dua Grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Laga akan dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar.

Laga ini bisa dibilang bergengsi mengingat rivalitas kedua tim yang tinggi. Shin memiliki pengalaman yang mumpuni karena Timnas Indonesia bisa dibilang cukup sering bersua Vietnam.

Namun, Shin enggan untuk membandingkan kedua pelatih yang pernah menangani Vietnam yakni Park dan Troussier. Menurutnya, kedua pelatih memiliki kualitas yang sama bagusnya dalam menukangi anak-anak Negeri Paman Ho.

“Maaf, saya tidak bisa berkomentar soal itu, apalagi itu adalah soal pelatih lawan,” kata Shin dalam konferensi pers usai laga, dikutip Selasa (16/1/2024).