Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Waktunya Sandy Walsh dan Shayne Pattynama Jadi Starter!

Sandy Walsh dan Shayne Pattynama diprediksi tampil sebagai starter di laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di matcdhay kedua Grup D Piala Asia 2023 pada Jumat, 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Setelah kalah 1-3 dari Irak di matchday pertama Grup D, Timnas Indonesia wajib menumbangkan Vietnam. Sebab, hanya kemenangan yang bakal menjaga asa skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Namun, tak mudah bagi skuad Garuda mengalahkan Vietnam. Terakhir kali Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam di leg I semifinal Piala AFF 2016.

Selain itu, Vietnam juga tampil garang saat kalah 2-4 dari Jepang di laga pertama. Hal itu membuktikan Vietnam bukanlah lawan sembarangan yang bisa menyulitkan Timnas Indonesia.

Demi menumbangkan Vietnam, pola apa yang bakal dipilih pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong saat melawan Vietnam? Shin Tae-yong diprediksi mengandalkan formasi yang sama saat kalah 1-3 dari Irak, yakni 3-4-3.

Hanya saja, diprediksi bakal ada perubahan beberapa komposisi pemain. Posisi penjaga gawang masih akan dikawal Ernando Ari.