Marselino Ferdinan Kecewa Berat Perjuangan Timnas Indonesia Dinodai Gol Kontroversi saat Kalah 1-3 dari Irak

DOHA – Meski mencetak gol di laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Irak, Marselino Ferdinan kecewa dengan hasil dari pertandingan perdana Grup D Piala Asia 2023 tersebut. Bukan hanya karena Garuda kalah 1-3, tapi juga karena perjuangan Garuda dianggapnya telah dinodai keputusan kontroversi wasit yang mensahkan gol offside Irak.

Ya, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 1-3 dari Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- di Stadion Ahmad bin Ali, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Irak membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Mohanad Ali (17’). Lalu Skuad Garuda mampu menyamakan kedudukan di menit ke-37 berkat Marselino.

Tetapi setelah itu, gawang Timnas Indonesia kembali kecolongan lewat gol Osama Rashid (45+7’) dan Aymen Hussein (75’). Nah, pada gol kedua Irak yang dicetak Rashid ini sejatinya berbau offside.

Tantashev Ilgiz selaku wasit yang memimpin laga tersebut sempat melakukan pertimbangan melalui VAR. Namun tetap gol tersebut dianggap sah walaupun sangat jelas Mohanad Ali sudah terjebak dalam posisi offside sebelum Rashid mencetak gol.

Marselino pun meluapkan kekecewaannya. Sebab para pemain Timnas Indonesia telah berjuang semaksimal mungkin, tapi justru wasit Tantashev membuat keputusan yang kontroversial. Dia merasa kalau gol kedua Irak sangat jelas tidak sah.

“Kami tidak beruntung di laga perdana ini,” kata Marselino, dilansir dari situs resmi PSSI, Selasa (16/1/2024).

“Seluruh pemain telah berjuang keras dan maksimal. Namun ada beberapa kontroversi dari wasit yang seharusnya tidak gol tapi jadi gol,” sambungnya.