Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gol Sejarah Marselino Ferdinan di Piala Asia 2023 Disoroti dan Dibahas Statistik Opta

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |14:14 WIB
Gol Sejarah Marselino Ferdinan di Piala Asia 2023 Disoroti dan Dibahas Statistik Opta
Selebrasi Marselino Ferdinan di laga Timnas Indonesia vs Irak. (Foto: PSSI)
A
A
A

GOL sejarah Marselino Ferdinan di Piala Asia 2023 disoroti dan dibahas statistik Opta. Perusahaan layanan statistik olahraga itu menuliskan Marselino yang merupakan penggawa KMSK Deinze sukses menjadi pemain pertama dari kasta kedua Liga Belgia yang mencetak gol di Piala Asia.

Dalam sejarahnya memang belum pernah ada pemain yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia alias Belgian Challenger Pro League yang pernah tampil dan mencetak gol di Piala Asia. Marselino pun menjadi yang pertama.

“Pemain KMSK Deinze, Marselino Ferdinan adalah pemain pertama dari kasta kedua Belgian Challenger Pro League (kasta kedua Liga Belgia) yang mencetak gol di Piala Asia 2023. Garuda,” bunyi cuitan Optajoha, akun X (twitter) Opta yang fokus membicarakan statistik sepakbola Belanda dan Belgia, dikutip Selasa (16/1/2024).

Gol Marselino itu tercipta ketika Timnas Indonesia bertanding melawan Irak di laga perdana Grup D Piala Asia 2023, pada Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Dalam laga yang dihelat di Stadion Al Rayyan, Qatar itu, Marselino mencetak gol pada menit ke-37.

Marselino Ferdinan dibahas akun Opta

Gol yang dicetak Marselino pun semakin luar biasa karena golnya tersebut membuat kedudukan Timnas Indonesia vs Irak kala itu menjadi 1-1. Sebab pada menit 17, Irak sudah unggul lebih dulu lewat aksi Mohanad Ali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/50/1637549/monster-kelas-berat-agit-kabayel-tantang-daniel-dubois-dnc.webp
Monster Kelas Berat Agit Kabayel Tantang Daniel Dubois
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Komentar Bojan Hodak Usai Saddil Ramdani Ngamuk Diganti Cepat saat Persib Lawan Persis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement