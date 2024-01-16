Gol Sejarah Marselino Ferdinan di Piala Asia 2023 Disoroti dan Dibahas Statistik Opta

GOL sejarah Marselino Ferdinan di Piala Asia 2023 disoroti dan dibahas statistik Opta. Perusahaan layanan statistik olahraga itu menuliskan Marselino yang merupakan penggawa KMSK Deinze sukses menjadi pemain pertama dari kasta kedua Liga Belgia yang mencetak gol di Piala Asia.

Dalam sejarahnya memang belum pernah ada pemain yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia alias Belgian Challenger Pro League yang pernah tampil dan mencetak gol di Piala Asia. Marselino pun menjadi yang pertama.

“Pemain KMSK Deinze, Marselino Ferdinan adalah pemain pertama dari kasta kedua Belgian Challenger Pro League (kasta kedua Liga Belgia) yang mencetak gol di Piala Asia 2023. Garuda,” bunyi cuitan Optajoha, akun X (twitter) Opta yang fokus membicarakan statistik sepakbola Belanda dan Belgia, dikutip Selasa (16/1/2024).

Gol Marselino itu tercipta ketika Timnas Indonesia bertanding melawan Irak di laga perdana Grup D Piala Asia 2023, pada Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Dalam laga yang dihelat di Stadion Al Rayyan, Qatar itu, Marselino mencetak gol pada menit ke-37.

Gol yang dicetak Marselino pun semakin luar biasa karena golnya tersebut membuat kedudukan Timnas Indonesia vs Irak kala itu menjadi 1-1. Sebab pada menit 17, Irak sudah unggul lebih dulu lewat aksi Mohanad Ali.