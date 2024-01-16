Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kembali Gabung Borussia Dortmund, Jadon Sancho Jadi Rajin Latihan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |07:33 WIB
Kembali Gabung Borussia Dortmund, Jadon Sancho Jadi Rajin Latihan
Manchester United sepakat pinjamkan Jadon Sancho ke Borussia Dortmund (Foto: Borussia Dortmund)
DORTMUND - Keputusan Jadon Sancho kembali ke Borussia Dortmund mendapat banyak pujian. Salah satunya dari direktur tim, Sebastian Kehl yang menilai Sancho lebih rajin bahkan tidak pernah datang terlambat ke sesi latihan.

Manchester United resmi meminjamkan Jadon Sancho ke Borussia Dortmund hingga akhir musim 2023/2024. Pemain asal Inggris itu bukan wajah baru di Die Borussen -julukan Borussia Dortmund.

 

Sebelum ditebus Manchester United pada Juli 2021 dengan harga 73 juta poundsterling atau setara dengan Rp1,4 triliun, Jadon Sancho sempat memperkuat Borussia Dortmund. Penyerang berusia 23 tahun itu telah mencetak 12 gol dan enam assist dari 82 penampilannya di periode pertama bersama raksasa Jerman tersebut.

Sementara Sebastian Kehl merasa Jadon Sancho lebih dewasa dalam kepribadian, setelah bergabung kembali dengan Borussia Dortmund. Namun, ia menilai Jadon Sancho sadar memiliki peran berbeda untuk saat ini.

"Saya merasakan Jadon berubah, saya merasakan dia lebih dewasa dalam kepribadiannya. Dia tahu bahwa dia tertantang dan dia datang ke Borussia Dortmund dalam peran yang berbeda," kata Sebastian Kehl dikutip dari Goal Internasional (15/1/2024).

Lebih lanjut, Sebastian Kehl menilai Jadon Sancho terlalu tepat waktu datang ke tempat latihan dan menjadi hal bagus untuk memiliki pemain seperti itu. Bahkan, ia menilai Borussia Dortmund tidak akan memiliki banyak masalah untuk memenangkan gelar juara dibandingkan musim lalu.

