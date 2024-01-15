Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Eks Pelatih Manchester United Ralf Rangnick Sindir Erik Ten Hag: Jadon Sancho Anak Baik dan Disiplin!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |01:30 WIB
Eks Pelatih Manchester United Ralf Rangnick Sindir Erik Ten Hag: Jadon Sancho Anak Baik dan Disiplin!
Jadon Sancho kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANTAN pelatih Manchester United, Ralf Rangnick, beda pandangan dengan Erik Ten Hag soal Jadon Sancho. Dia menegaskan bahwa Sancho merupakan anak yang baik dan disiplin.

Baginya, Sancho bukanlah sosok pemain yang bermasalah. Pelatih Timnas Austria ini mengungkapkan kalau Sancho tidak pernah bertindak indisipliner selama dia menjabat sebagai pelatih Man United. Bahkan, dia menilai Sancho adalah pribadi yang kalem.

Jadon Sancho

“Dalam enam bulan saya melatihnya, tidak ada satu pun masalah disiplin. Di sisi lain. Dia pria yang tenang dan menyenangkan,” ungkap Rangnick, dikutip dari Metro, Senin (15/1/2024).

Rangnick menyampaikan bahwa Sancho selalu memberikan performa terbaiknya ketika dipercaya tampil. Menyoal kepindahannya ke Borussia Dortmund saat ini, menurutnya itu adalah keputusan yang tepat.

“Dia menjalani waktu terbaiknya di Dortmund dan, ketika dia sehat, dia selalu bermain untuk saya. Namun, dia tidak sesantai di Dortmund. Tetapi, itu juga disebabkan oleh situasi secara keseluruhan. Ketika dia fit, dia siap dan tampil baik di bawah arahan saya,” ujar Rangnick.

Halaman:
1 2
      
