HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Jaga Peluang Lolos 16 Besar Skuad Garuda, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |05:56 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Jaga Peluang Lolos 16 Besar Skuad Garuda, Live di RCTI!
Timnas Indonesia kalah 3-1 dari Irak di laga pembuka Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan memainkan pertandingan kedua mereka di Grup D.

Laga kontra Vietnam menjadi salah satu kesempatan Skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Timnas Indonesia wajib tampil maksimal demi meraih kemenangan.

Pasukan Shin Tae-yong menelan kekalahan dari Irak di laga pembuka Grup D Piala Asia 2023. Bermain di Stadion Ahmed bin Ali, Ar-Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) malam WIB, Timnas Indonesia takluk 1-3 dari Singa Mesopotamia.

Melihat dari segi permainan, masih banyak yang harus dibenahi tim Merah-Putih dari laga kontra Irak. Terutama di lini pertahanan yang cenderung sangat rapuh dan tidak tenang ketika menghadapi serangan lawan.

Perubahan nyata pun diharapkan bisa terjadi saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada laga kedua Grup D. Shin Tae-yong harus memutar otak untuk bisa menemukan racikan terbaik bagi timnya jelang laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
