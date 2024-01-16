Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalah 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong Janji Penampilan Timnas Indonesia Akan Membaik

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |02:04 WIB
Kalah 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong Janji Penampilan Timnas Indonesia Akan Membaik
Shin Tae-yong berjanji Timnas Indonesia akan membaik (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

AR RAYYAN - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melihat performa anak asuhnya sudah semakin membaik meski kalah 1-3 dari Timnas Irak di laga pembuka Grup D Piala Asia 2023. Ia berjanji performa itu akan terus mengalami peningkatan.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Irak pada Piala Asia 2023 itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3.

Marselino Ferdinan menyamakan skor 1-1 di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Tiga gol Irak masing-masing disumbangkan Mohanad Ali (17'), Osama Rashid (45+7'), dan Aymen Hussein (75'). Sementara itu, Indonesia sempat membalas lewat gol Marselino Ferdinan (37').

Shin menilai Timnas Indonesia telah menunjukkan performa berbeda. Menurutnya, penampilan Tim Merah Putih akan terus meningkat seiring banyaknya pemain muda dalam skuad.

"Ya, menurut saya, kami telah improving seperti yang telah saya katakan di press conference sebelumnya kami memiliki komposisi pemain muda yang masih minim pengalaman. Hari ke hari performa kami akan terus lebih baik," kata Shin dalam konferensi pers, dikutip Selasa (16/1/2024).

Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu menerima dengan legawa kekalahan dari Irak. Sebab, lawan mampu mendominasi jalannya pertandingan serta mencetak tiga gol.

