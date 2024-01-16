Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023, Nomor 1 Gol Kontroversial!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |00:15 WIB
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023, Nomor 1 Gol Kontroversial!
Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Timnas Irak di Piala Asia 2023 gara-gara lima hal ini (Foto: PSSI)
A
A
A

AR RAYYAN - Berikut lima penyebab kekalahan Timnas Indonesia 1-3 dari Timnas Irak di Piala Asia 2023. Laga tersebut berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 malam WIB.

Tiga gol Irak masing-masing disumbangkan Mohanad Ali (17'), Osama Rashid (45+7'), dan Aymen Hussein (75'). Sementara itu, Indonesia sempat membalas lewat gol Marselino Ferdinan (37').

 Marselino Ferdinan menyamakan skor 1-1 di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Lalu, apa saja penyebab kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas Irak? Berikut ulasannya.

5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023.

5. Kelengahan Lini Belakang

Justin Hubner beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Problem klasik ini tampak sulit dipecahkan oleh Timnas Indonesia. Tiga gol yang bersarang di gawang Ernando Ari Sutaryadi semua berawal dari kelengahan di lini pertahanan.

Masalah ini tentu harus jadi evaluasi jelang laga kedua nanti. Jika tak diperbaiki, bukan mustahil Indonesia akan pasti tersingkir usai laga kedua nanti.

4. Kurang Bersih Membuang Bola

Aksi Elkan Baggott di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Selain lengah, cara membuang bola pun kurang bersih. Dua gol pertama Irak terjadi karena skuad Timnas Indonesia gagal menghalau bola dari lapangan permainan.

Dua kesempatan itu kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Irak untuk menjadi gol. Pemain Indonesia seperti ragu-ragu ketika mendapat bola dari kesalahan lawan, atau merebut dari penguasaan Irak.

Halaman:
1 2 3
      
