Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023: Skuad Garuda Tumbang 1-3

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |23:29 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023: Skuad Garuda Tumbang 1-3
Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Timnas Irak di laga pembuka Grup D Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
AR RAYYAN - Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 bagi Singa Mesopotamia.

Tiga gol Irak masing-masing disumbangkan Mohanad Ali (17'), Osama Rashid (45+7'), dan Aymen Hussein (75'). Sementara itu, Indonesia sempat membalas lewat gol Marselino Ferdinan (37').

Marselino Ferdinan menyamakan skor 1-1 di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Irak mencoba mengontrol pertandingan sejak peluit dibunyikan. Baru tiga menit, mereka mengancam lewat sundulan Osama Rashid yang beruntungnya melebar dari target. Indonesia membalas di menit kelima, tetapi tendangan lob Marselino membentur mistar.

Peluang berikutnya didapat Irak pada menit ke-11 lewat sundulan Ali Jassim. Lagi, bola masih belum tepat sasaran. Selang tiga menit, sundulan Jordi Amat nyaris berbuah gol bunuh diri saat mengantisipasi tendangan penjuru. Beruntung, bola mengenai mistar gawang Ernando Ari Sutaryadi.

Gawang Indonesia akhirnya bobol di menit ke-17. Gol berawal dari kegagalan membuang bola di lini tengah. Si kulit bundar jatuh di kaki Mohanad Ali yang dengan mudah menaklukkan Ernando dari situasi 1 vs 1.

Mohanad lagi-lagi mengancam di menit ke-29. Kali ini, sundulannya dari jarak dekat masih melambung di atas mistar. Indonesia akhirnya menyamakan skor di menit ke-37! Serangan dari sisi kanan oleh Yakob Sayuri berhasil diselesaikan dengan baik oleh Marselino!

Sayangnya, lini pertahanan Indonesia lengah di akhir babak pertama. Rashid bisa mencetak gol setelah memanfaatkan bola muntah di mulut gawang Ernando. Irak unggul 2-1 saat turun minum.

Babak Kedua

Sedikit perubahan dilakukan Indonesia di awal babak kedua. Sayangnya, gawang Ernando sempat bobol di menit ke-50 oleh Amir Al-Ammari. Beruntung bagi Tim Merah Putih, gol itu dianulir wasit lantaran ada offside. Indonesia mendapat peluang di menit ke-58 tetapi sundulan Rafael menyamping.

Kedua kesebelasan berusaha mengintip kelengahan-kelengahan yang terjadi. Hal itu kemudian menjadi awal dari gol ketiga Irak di menit ke-75.

