HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Hadapi Kirgistan, Pelatih Timnas Thailand Minta Anak Asuhnya Tiru Vietnam!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |05:00 WIB
Piala Asia 2023: Hadapi Kirgistan, Pelatih Timnas Thailand Minta Anak Asuhnya Tiru Vietnam!
Timnas Thailand berlatih jelang laga kontra Timnas Kirgistan di Piala Asia 2023 (Foto: Twitter/@Changsuek_TH)
A
A
A

DOHA - Pelatih Timnas Thailand, Masatada Ishii, meminta anak asuhnya meniru Timnas Vietnam jelang laga kontra Timnas Kirgistan pada matchday pertama Grup F Piala Asia 2023. Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan The Golden Stars layak untuk direplikasi.

The Elephant War tergabung dalam Grup F bersama Timnas Arab Saudi, Kirgistan, dan Timnas Oman. Di laga pertama, Thailand akan menghadapi Kirgistan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Selasa (16/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Timnas Jepang vs Timnas Vietnam

Menjelang laga tersebut, Ishii menyatakan Thailand sudah siap tempur. Ia turut menyinggung Vietnam yang mampu cukup merepotkan kendati kalah 2-4 dari Timnas Jepang.

“Para pemain siap secara mental untuk turnamen ini. Saya berharap seluruh pemain bisa bermain dengan dedikasi 100 persen, seperti halnya Vietnam menghadapi Jepang,” kata Ishii, dilansir dari Thanh Nien, Selasa (16/1/2024).

“Saya ingin mereka bermain seperti tim Vietnam, tidak pernah menyerah dan bermain dengan semangat prajurit sepanjang pertandingan,” sambung pria asal Jepang itu.

Lebih lanjut, Ishii sadar Thailand sangat tidak diunggulkan. Pasalnya, peta persaingan Grup F dihuni oleh tim-tim yang kuat. Namun begitu, ia tidak gentar dan yakin Theerathon Bunmathan dan kawan-kawan bisa memberikan performa terbaiknya.

Halaman:
1 2
      
