HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

KMSK Deinze Ikut Bangga Marselino Ferdinan Cetak Gol untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |01:22 WIB
KMSK Deinze Ikut Bangga Marselino Ferdinan Cetak Gol untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Marselino Ferdinan mencetak gol bagi Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Irak (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

DEINZE - KMSK Deinze ikut bangga Marselino Ferdinan mencetak gol untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bahkan, klub Liga Belgia itu menyebut Lino sebagai pemain bintang.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Irak pada Piala Asia 2023 itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3.

Marselino Ferdinan menyamakan skor 1-1 di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Tiga gol Irak masing-masing disumbangkan Mohanad Ali (17'), Osama Rashid (45+7'), dan Aymen Hussein (75'). Sementara itu, Indonesia sempat membalas lewat gol Marselino Ferdinan (37').

Meski gagal membawa Timnas Indonesia mendapatkan kemenangan Marselino berhasil mencetak gol perdananya di Piala Asia. Hal itu kemudian membuat bangga KMSK Deinze.

Sejak Piala Asia bergulir pada 1956 hingga 2019, belum ada pemain yang berkarier di Belgia mencetak gol. Sementara Marselino Ferdinan menjadi pemain yang merumput di Liga Belgia pertama yang berhasil mencetak gol di Piala Asia.

"(Gelandang) KMSK Deinze, Marselino Ferdinan adalah pemain pertama dari Liga Pro Challenger Belgia yang pernah mencetak gol di AFC Asian Cup (Piala Asia)," tulis laporan Opta, dikutip pada Selasa (16/1/2024).

