Jadi Incaran Arsenal, Borja Mayoral Akui Belum Ada Kabar dari Getafe

MADRID – Striker Getafe, Borja Mayoral, mengaku terkejut lantaran dirinya digosipkan dengan Arsenal. Pemain berusia 26 tahun itu mengatakan tidak tahu sama sekali dan fokusnya hanya pada Azulones -julukan Getafe.

Seperti diketahui, Arsenal dilaporkan sedang mengincar sosok striker di bursa transfer Januari 2024. Terdapat dua nama yang dikaitkan dengan tim berjuluk The Gunners itu, yakni Ivan Toney (Brentford) dan Victor Osimhen (Napoli).

Hanya saja, Toney dan Osimhen memiliki banderol harga yang cukup fantastis. Diketahui, masing-masing klub mereka mematok harga sebesar 100 juta poundsterling atau sekitar Rp1,9 triliun. Dengan harga yang selangit itu, Arsenal dikabarkan mengalihkan bidikannya.

Menurut laporan yang beredar, tim yang dinahkodai Mikel Arteta itu mengincar Mayoral. Pasalnya, striker Getafe ini memiliki harga pasaran yang lebih murah yakni senilai 39 juta poundsterling (Rp772 juta).

Mayoral yang tiba-tiba dihubungkan dengan Arsenal mengaku terkejut. Pemain jebolan Real Madrid itu mengungkapkan kalau dirinya saat ini hanya fokus bersama Getafe sehingga tidak tahu menahu mengenai rumor yang beredar.

“Ini adalah berita yang mengejutkan saya,” kata Mayoral, dilansir dari Metro, Senin (15/1/2024).