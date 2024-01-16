Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadi Incaran Arsenal, Borja Mayoral Akui Belum Ada Kabar dari Getafe

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |12:01 WIB
Jadi Incaran Arsenal, Borja Mayoral Akui Belum Ada Kabar dari Getafe
Borja Mayoral akui terkejut jadi salah satu pemain incaran Arsenal (Foto: Instagram/Borja Mayoral)
A
A
A

MADRID – Striker Getafe, Borja Mayoral, mengaku terkejut lantaran dirinya digosipkan dengan Arsenal. Pemain berusia 26 tahun itu mengatakan tidak tahu sama sekali dan fokusnya hanya pada Azulones -julukan Getafe.

Seperti diketahui, Arsenal dilaporkan sedang mengincar sosok striker di bursa transfer Januari 2024. Terdapat dua nama yang dikaitkan dengan tim berjuluk The Gunners itu, yakni Ivan Toney (Brentford) dan Victor Osimhen (Napoli).

Hanya saja, Toney dan Osimhen memiliki banderol harga yang cukup fantastis. Diketahui, masing-masing klub mereka mematok harga sebesar 100 juta poundsterling atau sekitar Rp1,9 triliun. Dengan harga yang selangit itu, Arsenal dikabarkan mengalihkan bidikannya.

Menurut laporan yang beredar, tim yang dinahkodai Mikel Arteta itu mengincar Mayoral. Pasalnya, striker Getafe ini memiliki harga pasaran yang lebih murah yakni senilai 39 juta poundsterling (Rp772 juta).

Mayoral yang tiba-tiba dihubungkan dengan Arsenal mengaku terkejut. Pemain jebolan Real Madrid itu mengungkapkan kalau dirinya saat ini hanya fokus bersama Getafe sehingga tidak tahu menahu mengenai rumor yang beredar.

“Ini adalah berita yang mengejutkan saya,” kata Mayoral, dilansir dari Metro, Senin (15/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/46/3102253/4-pemain-yang-bisa-tinggalkan-barcelona-pada-januari-2025-nomor-1-jadi-incaran-liverpool-rxuUskKuSe.jpg
4 Pemain yang Bisa Tinggalkan Barcelona pada Januari 2025, Nomor 1 Jadi Incaran Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/45/3010600/bristol-rovers-tertarik-kembali-datangkan-elkan-baggott-7Qknb68Yao.jpg
Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/51/2967595/banyak-dapat-tawaran-jesse-lingard-ungkap-alasan-pilih-gabung-fc-seoul-fxW84Rf02y.jpg
Banyak Dapat Tawaran, Jesse Lingard Ungkap Alasan Pilih Gabung FC Seoul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/51/2965819/sempat-ramai-disebut-gantikan-shin-tae-yong-di-timnas-indonesia-pelatih-ini-jadi-calon-kuat-pengganti-xavi-hernandez-di-barcelona-R2eRRJUycE.jpg
Sempat Ramai Disebut Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Pelatih Ini Jadi Calon Kuat Pengganti Xavi Hernandez di Barcelona
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637507/marc-klok-tak-setuju-timnas-indonesia-disebut-gagal-total-di-babak-4-kualifikasi-piala-dunia-2026-fyd.webp
Marc Klok Tak Setuju Timnas Indonesia Disebut Gagal Total di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/20/dusan_vlahovic.jpg
Tottenham dan Bayern Munchen Siap Rebut Dusan Vlahovic dari Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement