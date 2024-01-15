Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Tumbang 1-3 dari Timnas Irak, Rekor Unbeaten di Laga Pembuka Piala Asia Terhenti

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |23:58 WIB
Timnas Indonesia Tumbang 1-3 dari Timnas Irak, Rekor <i>Unbeaten</i> di Laga Pembuka Piala Asia Terhenti
Timnas Indonesia takluk 1-3 dari Timnas Irak di laga pembuka Grup D Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

AR RAYYAN - Rekor Timnas Indonesia yang tak pernah kalah di laga pembuka Piala Asia harus terhenti usai kalah 1-3 dari Timnas Irak. Hal tersebut tentu sangat disayangkan.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Irak di laga pembuka Grup D Piala Asia 2023 itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) malam WIB. Mampu memberikan perlawanan, Garuda harus tumbang dengan skor cukup telak.

Marselino Ferdinan menyamakan skor 1-1 di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Tiga gol Irak masing-masing disumbangkan Mohanad Ali (17'), Osama Rashid (45+7'), dan Aymen Hussein (75'). Sementara itu, Indonesia sempat membalas lewat gol Marselino Ferdinan (37').

Kekalahan dari Irak membuat rekor istimewa Timnas Indonesia di Piala Asia harus terhenti. Sebab, untuk pertama kalinya Tim Merah Putih menelan kekalahan di laga pembuka Piala Asia.

Dalam empat edisi sebelumnya, Skuad Garuda sukses meraih dua kemenangan dan dua imbang di laga pembuka. Hal itu sudah dirintis sejak bermain 2-2 melawan Timnas Kuwait pada laga pembuka Piala Asia 1996.

Kemudian, Timnas Indonesia kembali bertemu dengan Kuwait di laga pembuka Piala Asia 2000. Kala itu, Pasukan Garuda dan Kuwait harus puas berbagi satu angka usai bermain imbang tanpa gol.

Halaman:
1 2
      
