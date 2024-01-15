Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 1-3 dari Irak: Merosot Tajam?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |23:51 WIB
<i>Update</i> Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 1-3 dari Irak: Merosot Tajam?
Ranking FIFA Timnas Indonesia terancam turun usai kalah 1-3 dari Timnas Irak di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
BERIKUT update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 1-3 dari Timnas Irak di laga pembuka Grup D Piala Asia 2023. Apakah hasil itu membuat posisi skuad Garuda merosot tajam?

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Irak itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) malam WIB. Untuk pertama kali dalam lima kali partisipasi di Piala Asia, Tim Merah Putih tumbang pada laga pertama.

Marselino Ferdinan menyamakan skor 1-1 di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Baca Juga:
Tiga gol Irak masing-masing disumbangkan Mohanad Ali (17'), Osama Rashid (45+7'), dan Aymen Hussein (75'). Sementara itu, Indonesia sempat membalas lewat gol Marselino Ferdinan (37').

Mengutip dari laman Football-Ranking.com, Timnas Indonesia kehilangan 8,29 poin. Kekalahan ini membuat skuad asuhan Shin Tae-yong bisa merosot ke peringkat 149 dunia digeser St Kitts and Nevis, Lesotho, dan Eswatini.

Lebih dari itu, hasil negatif ini mengecilkan peluang Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan mesti setidaknya meraih empat poin dari dua laga tersisa.

Hal itu terhitung sulit. Di laga kedua, Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Vietnam. Duel seru ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat 19 Januari 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar.

Halaman:
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
