Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 Malam Ini

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, seperti yang diketahui skuad Garuda akan memulai perjalanan di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Irak di matchday pertama Grup D pada Senin (15/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Timnas Indonesia vs Irak akan bermain di mantan venue Piala Dunia 2022, yakni Stadion Al Rayyan. Elkan Baggott dan kawan-kawan jelas tidak akan membiarkan momen spesial itu berakhir tidak manis.

Apalagi Timnas Indonesia sudah melalukan persiapan yang panjang untuk menyambut Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar tersebut. Pemusatan latihan (TC) saja sudah dilakukan sejak 20 Desember 2023 di Turki.

Selain TC, tiga laga uji coba pun dimainkan pasukan Shin Tae-yong. Meski menelan kekalahan di ketiga laga uji coba tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu kini tahu apa saja yang harus diperbaiki dari permainan Timnas Indonesia.

Sehingga diharapkan saat melawan Irak nanti, Timnas Indonesia dapat mengeluarkan permainan terbaik mereka. Walau di atas kertas Irak sangat diunggulkan, Shin Tae-yong tetap percaya diri skuadnya mampu memberikan perlawanan, bahkan menang.

“Sejujurnya, kami adalah tim yang lebih lemah dibanding Irak dari aspek power, fisik, taktik, hal teknis dan lainnya. Ini adalah kenyataannya,” jelas Shin Tae-yong dalam jumpa pers jelang laga kontra Irak, dikutip Senin (15/1/2024).